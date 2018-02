Gouden KNVB-beker maakt tournee door steden van halve finalisten

Marcel Keizer: Gebrek aan steun Ajax-leiding

21 februari Marcel Keizer vindt dat hij als hoofdtrainer te weinig steun heeft gekregen van de leiding van Ajax, waar hij eind vorig jaar werd ontslagen. Keizer, die zijn ontslag wel zag aankomen, zegt in een interview in De Telegraaf dat het 'pijn' doet en dat hij 'nog steeds teleurgesteld' is.