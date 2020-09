Goudeerlijke Rayhi: ‘Ik wil naar Saoedi-Arabië vanwege het geld’

Mohamed Rayhi hoopt in de laatste fase van de transfermarkt nog een klapper te maken. De aanvallende middenvelder gaf na de kansloze 4-0 nederlaag van Sparta op bezoek bij PEC Zwolle toe de stap naar Al-Batin uit Saoedi-Arabië te willen maken en deed ook niet moeilijk over de reden. ,,Je gaat daar puur heen voor het geld.‘’

,,Ik wil niet over een eventueel afscheid praten. Ik heb vandaag een heel slechte wedstrijd gespeeld”, sprak Rahyi voor de camera van FOX Sports om vervolgens toch in te gaan op een mogelijk vertrek naar Al-Batin. ,,Ze hebben een bod neergelegd bij Sparta, dus het is heel concreet. Ze willen me graag hebben. Persoonlijk ben ik al rond met hen, dus het is nu tussen de clubs. Ik ben nu nog speler van Sparta en doe mijn stinkende best om elke wedstrijd goed te spelen voor Sparta. Sparta en de trainer weten hoe ik er zelf in sta. Het is aan de clubs om het rond te maken en als dat niet gebeurt, heb ik hier nog gewoon een contract en ga ik mijn best doen.”

Lees ook Sparta schreeuwt om versterking na ruime nederlaag in Zwolle Lees meer

In Saoedi-Arabië kan Rayhi zich financieel flink verbeteren. ,,Ik ben daar heel eerlijk in: mensen gaan niet naar Saoedi-Arabië om de olie-industrie te bekijken of om een stap te maken naar de Champions League. Saoedi-Arabië is voor spelers aantrekkelijk vanwege de financiën. Daar doet elke speler het voor die daar gaat voetballen. Spelers die zeggen het daar niet voor te doen, die liegen. Saoedi-Arabië is geen stap hogerop, je gaat daar puur heen voor het geld en om je toekomst veilig te stellen. Dat is de enige reden om die kant op te gaan, daar ben ik heel eerlijk over.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Het zou dus zomaar kunnen dat Rayhi zijn laatste wedstrijd voor Sparta al gespeeld heeft, wat ook zou kunnen gelden voor de door FC Groningen begeerde Abdou Harroui. De twee praten daar volgens Rayhi veel over. ,,Abdou is een goede vriend van mij, ik praat dagelijks met hem over onze toekomst. Hij kan een andere transfer maken dan ik. Hij is 22 en speler van Jong Oranje en kan een sportief mooie stap maken. Ik ben ook pas 26, maar zijn stap zou echt vanuit sportief oogpunt zijn en die van mij vanuit financieel oogpunt. Dat zijn twee andere dingen. Ik vind dat hij klaar is voor een stap hogerop, maar hij heeft een contract en de club bepaalt de prijs.”

Dat Rayhi al op 26-jarige leeftijd wil kiezen voor een avontuur in het Midden-Oosten zorgt hier en daar voor gefronste wenkbrauwen, maar de middenvelder zelf kent geen twijfel. ,,Sommige kansen komen niet vaak. Ik heb nu drie goede seizoenen gehad bij Sparta en ben vorig jaar clubtopscorer geworden als middenvelder, daar heb ik deze interesse nu ook aan te danken. Als je dan heel veel keer meer kan gaan verdienen, is het voor elke speler moeilijk om nee te zeggen. Het is gewoon heel aantrekkelijk voor mij. Als ik straks stop met voetballen en weet dat ik dan nooit meer hoef te werken en de toekomst van mijn familie financieel veilig heb gesteld, zou iedere speler dat doen.”