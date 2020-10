Götze houdt spierblessure over aan duel met Granada

,,Ik denk niet dat het een hele zware blessure is, we zullen het morgen even moeten afwachten”, zei Schmidt over Götze, die PSV kort voor rust op voorsprong had gebracht.

PSV miste donderdag Jordan Teze, Eran Zahavi, Pablo Rosario en Cody Gakpo al vanwege het coronavirus. Schmidt hoopt de meeste spelers zondag terug te hebben, maar dat wordt vrijdag of in het weekeinde (na een nieuwe testronde) pas duidelijk.



De trainer van PSV was ondanks de nederlaag niet ontevreden. ,,Het is niet eenvoudig tegen Granada te voetballen. Ze spelen vaak de lange bal, hebben veel ervaring en zijn geslepen”, aldus Schmidt. ,,De situatie in de poule is ook niet uitzichtloos nu. Granada heeft een voorsprong genomen, maar ik ben ervan overtuigd dat we van deze ploeg kunnen winnen. Ook in een uitwedstrijd.”



Schmidt bracht met Nick Viergever een verdediger in de ploeg toen Götze uitviel. Die keuze was te verdedigen, zei hij. ,,Het was vanwege de vele afwezigen niet zo dat ik heel veel keuzes had op de bank. Bovendien stonden we met 1-0 voor en moesten we een voorsprong verdedigen.”