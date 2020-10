Götze debuteert in Elftal van de Week, RKC'ers blinken uit

PSV moet gereviseer­de motor in Zwolle warm zien te krijgen

17 oktober Speelt Roger Schmidt zijn nieuwe troefkaarten zondag in Zwolle al meteen uit? Er is in Eindhoven grof geschut bij de selectie gekomen, maar de gereviseerde PSV-motor is nog wel koud. Het wordt voor de coach dus een kwestie van goed doseren en tegelijkertijd schadevrij blijven.