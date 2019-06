Gomes (38) houdt iedereen voor de gek en gaat tóch door bij Watford

Bruma koos zonder twijfel voor PSV: ‘Ze volgen mij al heel lang, dat weet ik’

28 juni Tot op het laatste moment probeerde FC Porto hem te verleiden om in Porto te komen spelen. Armindo Tué Na Bangna (24) had zijn keuze evenwel al gemaakt. ,,Hij wilde per se naar PSV”, zei zijn zaakwaarnemer Catio Baldé vrijdag bij de presentatie van de nieuwe PSV’er. ,,Ik weet dat ze mij al heel lang volgen”, aldus de aanvaller.