Goals, goals, goals.. Ajax nog altijd op schema voor meerdere records

Met de vier goals tegen FC Utrecht bracht Ajax gisteren het doelpuntentotaal van dit jaar op 142. In alle competities komen de Amsterdammers steeds dichter bij het eigen all-time record, dat staat op 154 goals in een kalenderjaar.

Volledig scherm 9 mei 1993: Ajax verslaat Feyenoord met 5-2, in een jaar waarin de Amsterdammers bijzonder vaak het net vinden. Hier van links naar rechts: Frank de Boer, John De Wolf en Marciano Vink. © ANP Het Ajax van toenmalig trainer Louis van Gaal produceerde dat record in 1993, ten tijde van Amsterdamse jaren vol landstitels en Europees succes. Het huidige Ajax van Erik ten Hag heeft nog twaalf doelpunten nodig om recordjaar 1993 te evenaren. Niet ondenkbaar, gezien de resterende acht wedstrijden dit jaar. Ajax speelt nog vijf eredivisieduels, met drie thuiswedstrijden tegen Heracles, Willem II en ADO Den Haag. Daarnaast spelen de Amsterdammers hun laatste twee wedstrijden in de poulefase van de Champions League (Lille uit en Valencia thuis) en de tweede ronde van de KNVB-Beker tegen Telstar.

Met nog vijf eredivisiewedstrijden in 2019 heeft Ajax nog een ander doelpuntenrecord in zicht: dat van meeste eredivisiegoals in een kalenderjaar. Daarvoor moeten de Amsterdammers de komende twee maanden wel een flinke productie draaien. In 1995 kwam Ajax tot 125 goals in de eredivisie, 23 meer dan het huidige aantal van 102 in 2019.

122 in een seizoen?

Ajax scoort voorlopig aan de lopende band, maar toch komen de Amsterdammers voorlopig niet in de buurt van meeste goals in een eredivisieseizoen. Dat record stamt nog altijd uit 1966-1967. De Amsterdammers kwamen toen tot het illustere aantal van 122 treffers, met onder anderen Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart in de gelederen. Rinus Michels was destijds trainer in Amsterdam.

Volledig scherm 1966-1967: Ajax vindt maar liefst 122 keer het doel. Hier heeft Sjaak Swart zojuist gescoord tegen Feyenoord, keeper Eddy Pieters graafland moet wederom vissen.

Vorig seizoen kwam Ajax bijzonder dicht bij dat record. Uiteindelijk strandde de landskampioen op 119 doelpunten, drie minder dan in 1966-1967. Gemiddeld gezien loopt Ajax nu nog behoorlijk achter op vorig seizoen. Toen produceerden de Amsterdammers gemiddeld 3,5 doelpunten per wedstrijd, dit seizoen 3,31.



Sinds de start van dit seizoen in augustus kwam Ajax in elke wedstrijd tot scoren. De gelijke spelen tegen PSV (1-1) en Vitesse (2-2) en de kleine zeges op RKC (2-1), ADO Den Haag en FC Groningen (beiden 2-0) halen het huidige doelpuntengemiddelde aardig naar beneden. Ten opzichte van het recordseizoen 1966-1967 lopen de Amsterdammers op dit moment virtueel zes doelpunten achter. Om dat record nog te breken, zullen de mannen van Ten Hag in de resterende eredivisieduels gemiddeld 3,64 keer moeten scoren.