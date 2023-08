Go Ahead Eagles zelfs met tien man veel te sterk voor FC Volendam

Go Ahead Eagles heeft zaterdag in eigen huis vrij simpel afgerekend met FC Volendam. Ondanks een rode kaart van Bobby Adekanye op slag van rust kwam de ruime voorsprong van de ploeg uit Deventer niet meer in gevaar: 4-1.

Trainer René Hake wilde graag dat zijn ploeg zaterdagavond een ander gezicht liet zien. De coach kreeg wat hij wilde, want vanaf het eerste moment zag de volle Adelaarshorst een totaal andere ploeg dan vorige week. Het kenmerkende druk zetten was succesvol, de fans zagen lef aan de bal en daar had FC Volendam amper antwoord op.

Het maakte dat de wedstrijd bij rust al gespeeld leek. De supporters genoten tijdens de onderbreking dan ook van vreugdebier. De 1-0 van Bas Kuipers komt voort uit de mooiste aanval van de avond, terwijl ook de 2-0 van Oliver Edvardsen er mag zijn. Willum Willumsson, die de voorbije weken niet in zijn beste vorm stak, zorgt vijf minuten voor rust zelfs al voor 3-0.

Rode kaart

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Go Ahead Eagles, totdat Bobby Adekanye op de middenlijn te laat was en een harde overtreding maakte. In eerste instantie gaf scheidsrechter Edwin van de Graaf nog geel, maar na een VAR-ingreep wordt dat rood.

Het zorgde logischerwijs voor een ander spelbeeld in de tweede helft. FC Volendam rook bloed en viel vanaf de eerste minuut aan, waardoor de thuisploeg achteruit moest. Heel af en toe was er nog wat dreiging op de counter, maar verder was Go Ahead vooral bezig om de marge van drie in stand te houden.

Tegengoal

Dat lukte een kwartier, maar bij het eerste gevaarlijke moment van Volendam was het gelijk raak. Daryl van Mieghem schoot de bal binnen en dat gaf de gasten nog meer moed dan ze al hadden. Maar wanneer invaller Enric Llansana van Go Ahead Eagles besluit uit te halen en de bal succesvol in de verre hoek zeilt, weet iedereen hoe laat het is. De ploeg uit Deventer overleeft en heeft door een 4-1 zege de eerste punten van het seizoen binnen.

