Go Ahead Eagles ontslaat trainer Vlemmings

Schwaab: De titel? Daar praten we nog niet over

17:54 Daniel Schwaab, de Duitse verdediger van PSV, blaast niet te hoog van de toren na de tiende eredivisiezege op rij. ,,De titel? Daar praten we nog niet over. We hebben een aardige voorsprong, maar moeten vooral niet denken dat we er al zijn", zei Schwaab na de zege op Sparta.