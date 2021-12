Go Ahead Eagles en NEC willen goede vorm voortzetten na bekerzeges

Klassieker definitief zonder fans na verlenging toeschou­wers­ver­bod: ‘Pijnlijk vooruit­zicht’

Ook de komende weken blijven de stadions in Nederland leeg. Dat is de consequentie van de verlenging van het maatregelenpakket van het kabinet. Het aantal besmettingen is nog erg hoog, benadrukte demissionair premier Mark Rutte vanavond. Dat betekent dat de Klassieker (Feyenoord-Ajax) zondag in de Kuip definitief zónder fans wordt gespeeld.

14 december