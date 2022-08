Giovanni van Bronckhorst baalt van ontvangst bij PSV: 'Nog nooit meegemaakt’

De bus van de Rangers FC heeft volgens ‘Gio’ een kwartier vastgestaan in het publiek voor het stadion. Een tweede bus zou hebben moeten doorrijden, omdat de beveiligers bang waren. Daardoor kwamen zij pas een uur voor de aftrap van de wedstrijd pas aan in het stadion. ,,Ik moet eerlijk zeggen, ik loop een aantal jaar mee in het voetbal en heb dit nog nooit meegemaakt", zei Van Bronckhorst bij RTL 7.

,,We hebben aangevraagd om de wedstrijd te verlaten om een goede voorbereiding te hebben, maar de UEFA dacht dat het gewoon wel kon. Dus we zijn er klaar voor", zei Van Bronckhorst, die zichtbaar baalde van de situatie. ,,Je verwacht natuurlijk van een club als PSV, die een team ontvangt, dat alles goed geregeld is. Dat je gewoon normaal het stadion in kan zonder enige vrees voor je veiligheid, maar dat was vandaag totaal niet. We hebben een kwartier vastgestaan. Dat lijkt me niet de bedoeling in een wedstrijd met zoveel belangen.”v