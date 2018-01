'Gio' wijzigt voor Klassieker zo weinig mogelijk

Door Mikos Gouka



Zijn situatie hangt af van welke fysieke stappen linksback Ridgeciano Haps nog zal zetten komende week, als Feyenoord in Rotterdam zich voorbereidt op de kraker. Voor Van Bronckhorst zal het een geruststellende gedachte zijn dat Malacia ook tegen de Zwitserse laagvlieger prima voor de dag kwam, zoals hij eerder in december al prima speelde in de hoofdmacht van Feyenoord.



De trainer lijkt als rechtsback de voorkeur te gaan geven aan Jeremiah St. Juste boven Bart Nieuwkoop, die in de ochtenduren met de tweede keus tegen Noordwijk speelde. St. Juste kan dus aan de bak volgende week in de Arena tegen de snelle en handige Justin Kluivert.

Sam Larsson staat ook na een week aan de Spaanse kust in de hiërarchie boven Jean-Paul Boëtius, terwijl Jens Toornstra veel meer kans op speeltijd heeft dan Sofyan Amrabat.



Voor de laatste zal dat aanvoelen als een ferme tik. Amrabat wil dolgraag met Marokko naar het WK in Rusland, maar bondscoach Hervé Renard zal dan min of meer eisen dat de middenvelder met regelmaat van de klok in actie komt. Amrabat en Boëtius vielen na rust wel in op het natte en slechte veld van Marbella.

En dan is er nog de keeperskwestie in de Kuip. Van Bronckhorst zette ook in Marbella de Australiër Brad Jones gewoon weer onder de lat. Zijn concurrent Kenneth Vermeer, die vurig had gehoopt dat hij in 2018 wel de eerste man zou zijn in de Kuip, bleef aan de kant. Van Bronckhorst wenste extern nog niet mede te delen wie zijn eerste keeper zou worden, maar Vermeer en Jones werden wel ingelicht. En het feit dat een week voor de Klassieker de geroutineerde Jones weer keepte, is uiteraard alleszeggend over dat vraagstuk.