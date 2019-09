‘Gini zei het al deze week: hoe ouder, hoe beter’

Voorlopig zit Babel bij Oranje echter op een roze wolk. Met twee goals was hij in Tallinn de grote man van het Nederlands elftal, dat na de dubbele zege (Duitsland en Estland) de kansen voor het EK weer in eigen hand heeft. ,,Ik beweeg op vertrouwen‘’, zei hij dichterlijk voor de camera van de NOS. ,,Als je dan ook nog scoort, is dat mooi meegenomen. Ik voel me de laatste jaren op mijn gemak, ja. Ik ga best lang mee al, maar met de jaren heb ik veel meer geleerd mijn hoofd te gebruiken. Het zijn ook echt mijn beste jaren. Gini zei het van de week nog: hoe ouder, hoe beter. Ik analyseer mezelf steeds, altijd met de focus van de vorige wedstrijd.”