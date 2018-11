Gestopte Van der Vaart: Het was een voorrecht om zoveel mensen blij te maken

,,Ik kijk vooral met een trots gevoel terug op mijn loopbaan. Het was een voorrecht om voor zoveel mensen te spelen en zoveel mensen blij te maken‘’, aldus Van der Vaart. De middenvelder had eerder al aangekondigd dat hij aan het eind van het huidige seizoen zijn carrière wilde beëindigen.



Van der Vaart maakte op 19 april 2000 zijn debuut bij Ajax. Bij de Amsterdamse club kwam hij in vijf jaar tot 117 competitiewedstrijden. Daarin was hij 52 keer doeltreffend. Daarna speelde de middenvelder voor HSV, Real Madrid, Tottenham Hotspurt, opnieuw HSV, Real Betis, FC Midtjyland en Esberg fB. Hij koos voor de Deense competitie omdat zijn vriendin Estavana Polman in Denemarken handbalt. Bij Esberg, waar John Lammers trainer is, moest Van der Vaart het dit seizoen met slechts drie invalbeurten doen.



Van der Vaart maakte op 6 oktober 2001 tegen Andorra (4-0) zijn debuut voor het Nederlands elftal. Op 19 november 2013 speelde hij tegen Colombia (0-0) zijn laatste interland voor Oranje. In de WK-finale van 2010 kwam hij tegen Andres Iniesta net te kort om de Spanjaard af te stoppen: Spanje werd wereldkampioen. De KNVB huldigde Van der Vaart op 13 oktober na de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0).



De in Heemskerk geboren Van der Vaart was de laatste jaren ook werkzaam als analyticus voor de NOS.