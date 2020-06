Gestopt seizoen eredivisie telt mee voor de tv-pot, PSV neemt vierde plek tien jaar lang mee

Touzani TV Het kostbaar­ste bezit van Donny van de Beek: ‘Dat had een extra lading’

30 mei Donny van de Beek heeft het afgelopen seizoen met Ajax meerdere prijzen gepakt, maar toch stak er eentje bovenuit: de landstitel. De middenvelder praat met Soufiane Touzani over zijn kostbaarste bezit. ,,Dit is iets wat we al zo lang wilden bereiken.‘’