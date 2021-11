Gestaakte Limburgse derby tussen MVV en Roda JC eindigt zonder winnaar

De hervatte wedstrijd tussen MVV en Roda JC is in een gelijkspel (1-1) geëindigd. Het duel tussen de twee Limburgse clubs werd op 29 oktober door de ongeregeldheden tussen de supporters van beide clubs vlak voor rust gestaakt.

De wedstrijd in De Geusselt werd in de 42ste minuut hervat met de stand 0-0. Al na drie minuten spelen was het rust, die maar enkele minuten duurde. MVV kwam in de 57ste minuut via Mitchy Ntelo op voorsprong, maar slechts vijf minuten later maakte Xian Emmers namens de uitploeg gelijk.

In de slotfase kreeg Roda JC kansen op het winnende doelpunt, maar de ploeg uit Kerkrade kwam niet verder dan 1-1 in Maastricht. Roda blijft in de Keuken Kampioen Divisie op plek 9 steken, en MVV op plek 12.

‘Politietekort’

Rondom de wedstrijd was veel politie aanwezig. MVV heeft in aanloop de wedstrijd met een kwinkslag gereageerd op de politie-inzet in Maastricht. Het duel tussen de twee Limburgse clubs ligt onder een vergrootglas na de rellen op 29 oktober. Door de ongeregeldheden tussen de supporters van beide clubs werd het duel vlak voor rust gestaakt.

,,Mocht er vandaag in Nederland een landelijk politietekort ontstaan, dat kan. Die staan namelijk allemaal om en rond De Geusselt. Om 13.00 uur trappen we af voor het restant van de derby tegen Roda!”, twitterde eerstedivisionist MVV ruim een uur voor de wedstrijd. Volgens de politie valt het wel mee met de inzet en gelden dezelfde maatregelen als bij reguliere wedstrijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

MVV probeert op Twitter vaker op ludieke wijze uit de hoek te komen. De social media-redacteur van de club uit Maastricht uitte in augustus bijvoorbeeld met een knipoog zijn ongenoegen over de muziekkeuze in het stadion van FC Volendam.

,,Na twee keer de 3J’s gehad te hebben, draait de dj hier nu voor de derde keer in een half uur tijd een nummer van Jan Smit. Kan iemand hem vertellen dat hij bij een voetbalwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie is en niet bij het TROS Sterren Muziekfeest op het Plein?”, schreef MVV toen op Twitter.

Bij de uitwedstrijd bij NAC raakte de redacteur in discussie met de politie Tilburg, die de supportersbussen van MVV per ongeluk naar hun stad had begeleid. De politie Tilburg reageerde met een knipoog dat het de eigen fout van de buschauffeur was, maar het beeldmateriaal van de club sprak dat tegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.