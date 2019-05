Gerbrands over geschuif in seizoen: ‘Gaat geen tweede keer gebeuren’

Er waren voorafgaand aan het seizoen afspraken gemaakt tussen clubs en voetbalbond, maar door het goede presteren van Ajax in Europa ging de afgesproken kalender door de papierversnipperaar.



Speelronde 33 werd speelronde 34 en ging van 28 april naar 15 mei. Gerbrands benadrukt dat PSV daardoor het kampioenschap zeker niet is misgelopen. ,,Dan zouden we excuses zoeken en dat willen we niet”, zo benadrukte de directeur. Hij beseft dat Ajax dit seizoen beter was dan PSV en daarom met de titel is gaan lopen.



Eerder was al duidelijk dat Gerbrands de manier van handelen van competitieleider Jan Bluyssen van de KNVB hekelde. Inspraak bleek niet mogelijk. De PSV-directeur trok ook al aan de bel toen Ajax-PEC Zwolle werd verplaatst en reageerde geërgerd, omdat naar zijn smaak de juiste procedures niet zijn nagekomen. ,,Dit gaat geen tweede keer gebeuren, volgend jaar wordt in alle scenario's voorzien”, aldus Gerbrands.