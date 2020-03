Gerbrands over afgelastingen: ‘Zonder publiek spelen zo lang mogelijk voorkomen’

,,De instanties die daarover gaan, hebben er meer verstand van dan ik”, zegt de topman van PSV. ,,Voor ons zijn het onbeheersbare zaken. Ik ben in ieder geval blij dat er nu duels verschoven zijn in plaats van dat we zonder publiek gaan spelen. We moeten zo lang mogelijk proberen om dat te voorkomen. Het thuisvoordeel kan in onze competitie zeer groot zijn. Zeker bij ons is dat het geval en we spelen allemaal nog ergens voor. Als het dan toch nodig zou moeten zijn, moet het denk ik generiek gebeuren. Kijkend naar wat er in de landen om ons heen gebeurt, is het niet ondenkbaar natuurlijk.”



De afgelastingen van dit weekend zijn de komende periode wel op te vangen, denkt Gerbrands. ,,We zullen moeten afwachten wat er verder gebeurt. Er is onzekerheid en we zullen zelf zo goed mogelijk met de situatie moeten omgaan en bereiden ons bij de club nu voor op Fortuna Sittard-PSV.” Die wedstrijd staat voor zondag 22 maart op het programma. ,,Hoe we gaan trainen, dat bekijken onze specialisten woensdag. Voorlopig zijn de trainingen tot nader order besloten. Niet omdat we dat graag willen, maar omdat we alle risico's willen en ook moeten vermijden. Ook een aantal jeugdduels gaat niet door en rondleidingen zijn afgelast. Bij het Gran Café op trainingscomplex De Herdgang zal geen bediening zijn en ook een aantal activiteiten van FUNdament gaat niet door.”