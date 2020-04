Gerbrands: ‘Anderhalvemetersamenleving? Dat werkt niet in onze sector’

Iets wat voor de hele bedrijfstak geldt, is dat de uitbraak van het corona-virus een enorm gat slaat in de geplande inkomsten. ,,We hebben intern een aantal scenario's doorgerekend en een half jaar niet spelen zonder publiek kost ons in totaal twaalf tot veertien miljoen euro”, zegt Gerbrands. En als het nog langer duurt? ,,Dan wordt het nog veel zwaarder.”



De PSV-directeur maakt dus een duidelijk statement met zijn collega's Peter Fossen, John de Jong en Frans Janssen. Voorzover bekend het eerste loonoffer in de Nederlandse voetballerij tijdens de corona-crisis. ,,Elke maand dat er zonder publiek moet worden gevoetbald, leveren we twintig procent van ons salaris in. We zullen met zijn allen een loonoffer moeten brengen om de kosten omlaag te brengen. Daarover zijn we ook al in gesprek met onze Ondernemingsraad voor de rest van het personeel. De lage inkomens worden ontzien, maar van de middeninkomens en mensen met een hoog salaris moeten we dit gewoon vragen. Het kan echt niet anders, hoe pijnlijk het ook is. Inmiddels hebben we ook een gesprek gehad met de spelersgroep over de situatie.”