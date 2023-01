Gerald Vanenburg stuurde Mo Ihattaren foto’s van te dikke Ronaldo: ‘Zo zie jij er ook uit’

Ihattaren werd begin vorig jaar op voorspraak van Vanenbrug door Ajax gehuurd van Juventus. ,,Marc Overmars wilde hem in eerste instantie niet, want we hadden genoeg spelers voor zijn positie. Maar ik zei: ‘als we hem aan de gang krijgen denk ik dat hij beter is’. Toen heeft Ajax hem genomen.”

Vervolgens ging Vanenburg intensief met het toptalent aan de slag. ,,Hij zat er dicht tegenaan, is een geweldige speler. Als je hem nu ziet dan schieten de tranen in je ogen, omdat je weet dat hij er niet uit heeft gehaald wat erin zit. Ik heb er alles aan gedaan om hem op een bepaald niveau terug te brengen, maar hij moet het zelf doen. Dat bleek dan toch te moeilijk.”

Wakker worden

Volgens Vanenburg moet Ihattaren ‘wakker worden’ en als dat niet gebeurt, wordt het helemaal niks meer met zijn voetbalcarrière. ,,Er zijn heel veel spelers die het voetbal niet snappen, maar wel elke week goed spelen.” Ihattaren lukte dat ondanks zijn begeleiding dus niet. ,,Hij moet zich melden voor de training en op tijd komen, al kwam hij niet altijd te laat. Mo deed dingen bij Jong Ajax in een paar wedstrijden, wat anderen in een heel seizoen niet lukt. Hij heeft genoeg kwaliteit, maar ten koste van alles willen slagen, daar ontbreekt het aan.”

Quote We waren aan het lopen op het trainings­veld en na één ronde ging hij al wandelen. Toen ben ik naar binnen gegaan. Gerald Vanenburg

Vanenburg probeerde Ihattaren een spiegel voor te houden. ,,Ik was hem ook aan het uitdagen, een beetje spelen. Hij was te dik. Dan stuurde ik hem foto’s van Ronaldo van Brazilië en zei: ‘Zo zie jij er ook uit’. Dan werd hij kwaad. Je bent constant bezig om de prikkel te zoeken. Maar hij moet het zelf doen, er is ergens een grens. Bij Ajax zat hij er dicht tegenaan, als hij anderhalf of twee weken langer door was gegaan, had hij bij het eerste in de basis kunnen komen.”

Volledig scherm Mo Ihattaren en Gerald Vanenburg (r). © Pro Shots

Toen Ihattaren bij Ajax al op een zijspoor was beland, waagde Vanenburg in september nog een laatste poging. ,,Hij vroeg het zelf aan me. Ik ben toen heel duidelijk geweest: Als je niet doet wat ik zeg, dan wordt het een heel kort verhaal.”

En dat werd het ook, want meteen ging het weer mis. ,,We waren aan het lopen op het trainingsveld en na één ronde ging hij al wandelen. Toen ben ik naar binnen gegaan. Ik hoopte op weerstand, maar hij stapte ook gewoon van het veld. Dat is een probleem van hem, terwijl het eigenlijk een geweldige jongen is.”

Volledig scherm Vanenburg vergeleek Ihattaren met de te zware ex-PSV-spits Ronaldo. © Colas Buera / PRESSIN

Ajax besloot in oktober om definitief de koopoptie op Ihattaren niet te lichten. De 20-jarige oud-PSV’er heeft bij Juventus nog een contract tot medio 2025. De Italianen hopen hem nog te kunnen verkopen of verhuren, maar momenteel heeft nog geen club toegehapt.