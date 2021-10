Gepromoveerde clubs verrassen: ‘Nog zeven keer winnen en we zijn ook komend seizoen eredivisionist’

Door Dennis van Bergen



Er zijn dagen dat Cambuur-trainer Henk de Jong het zelf ook amper kan geloven. Zou de spelersbegroting van 3 miljoen euro maatgevend zijn, dan stond zijn club nu op de vierde of vijfde plaats in de eerste divisie. De praktijk vertelt een heel ander verhaal. En dat is dat de Friezen zich, met de uitwedstrijd tegen RKC van zondag voor de boeg, knap staande houden op het hoogste niveau. ,,Ik ben nog lang niet gerust op de goede afloop, hoor’’, zegt De Jong. ,,Aan de andere kant zijn we wel een flink eind op weg. Nog zeven keer winnen en we zijn ook komend seizoen eredivisionist.’’