Georginio Wijnaldum houdt alle opties open, ook terugkeer Nederland: ‘Ik wil veel spelen, plezier hebben’

met videoGeorginio Wijnaldum speelde door blessureleed dit seizoen minder wedstrijden dan hij hoopte, voor club én land. AS Roma maakt voorlopig geen gebruik van de optie tot koop in het huurcontract van de Nederlandse middenvelder, die na de zomer dus weer terug lijkt te keren naar Paris Saint-Germain.

,,De onzekerheid (over zijn toekomst, red.) is wel vervelend, ook voor mijn familie. Het liefst zou je duidelijkheid willen", zegt Wijnaldum in Zeist, waar hij zich met het Nederlands elftal voorbereidt op de kwartfinale van de Nations League, komende woensdag in de Kuip tegen Kroatië. Of er een mogelijkheid is dat de 32-jarige oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV volgend seizoen misschien zelfs weer in de eredivisie te bewonderen is? ,,Ik maak mijn keuzes op gevoel. Als ik vind dat ik naar Nederland moet of wil, zou ik die keuze maken. Maar die heb ik nu nog niet gemaakt.”

,,Je moet kijken welke opties je krijgt gedurende de transferperiode. Ik wil spelen, omdat ik twee jaar minder gevoetbald heb", aldus Wijnaldum, die door een scheenbeenbreuk een half jaar aan de kant stond en daardoor onder meer het WK miste. Recenter miste hij een aantal wedstrijden vanwege hamstringklachten en in de verloren Europa League-finale (na penalty's tegen Sevilla) viel hij pas in de slotfase in.

Doordat hij al die tijd niet kon voetballen, raakte Wijnaldum het plezier in het spelletje enigszins kwijt, zegt hij. ,,Het is normaal dat dat wat minder wordt als je in zulke situaties zit. Ik heb ook zo veel jaren wel dat plezier gehad. Je ging het dan als normaal zien, maar het is niet altijd normaal dat je plezier hebt. Als je geblesseerd bent, voel je je ook niet altijd meer onderdeel van het team.”

,,Als je geblesseerd raakt en je weer kan spelen, dan ben je zo blij. Toen ik terugkwam was het 10 minuutjes, dan weer 20 en steeds wat meer. En toen raakte ik geblesseerd aan mijn hamstring. Dat was zo vervelend.” Of Wijnaldum als het moet twee keer 120 minuten kan voetballen, tegen Kroatië en vervolgens in de finale tegen Spanje of Italië? ,,Ja, voor mijn gevoel wel. Ik heb daar vertrouwen in, maar dat zie je natuurlijk pas echt op het veld.”

Oranje traint zonder De Ligt

Het Nederlands elftal is zonder Matthijs de Ligt aan een training voor de finaleronde van de Nations League begonnen. De verdediger voelt zich niet helemaal fit en is achtergebleven in het spelershotel. Denzel Dumfries en Nathan Aké oefenen ook nog niet mee. Beide spelers stonden zaterdagavond in Istanboel tegenover elkaar in de finale van de Champions League tussen Manchester City en Internazionale (1-0).



Dumfries meldt zich vanavond in het trainingskamp van Oranje in Zeist. Aké wil eerst de huldiging meemaken met Manchester City. Bondscoach Ronald Koeman vertelde gisteren al dat Aké en Dumfries woensdag aan de halve finale van de Nations League tegen Kroatië kunnen beginnen.



Daley Blind en Tijjani Reijnders maken geen deel uit van de definitieve selectie, maar trainen tot woensdag wel mee met Oranje. Daarna mag de bondscoach geen geblesseerde of zieke internationals meer vervangen.

