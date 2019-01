Geniet nog even van Doan, zolang het kan

Let op hem!

Ritsu Doan. Duidelijk is inmiddels dat de Japanner Groningen na dit seizoen verlaat. Ajax is de enige Nederlandse club die kapitaalkrachtig genoeg is om de aanvallende middenvelder te strikken, maar vooralsnog hebben de Amsterdammers geen interesse. Geniet dus nog maar even van Doan op de Nederlandse velden, zolang het nog kan.



Tussenbalans

Natuurlijk is de 15de plaats FC Groningen-onwaardig. Maar na de moeizame voorbereiding en seizoensstart kun je niet verrast zijn over de huidige klassering. De club moet dit seizoen simpelweg overleven. Of dat lukt? Dat is geen uitgemaakte zaak. Trainer Danny Buijs noemde de club onlangs nog een degradatiekandidaat.