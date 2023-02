Gemis Vivianne Miedema pijnlijk duidelijk in nederlaag Leeuwinnen tegen Oostenrijk, bondscoach Jonker kritisch

Niets belangrijker dan doelpunten in het voetbal – en juist dat maakt het gemis van de zwaar geblesseerde Vivianne Miedema (26) bij de Oranjevrouwen zo groot. Fenna Kalma kreeg vanavond tegen Oostenrijk (1-2 verlies) de kans. Met haar ongekende productie dit seizoen in de eredivisie maakt de 23-jarige spits goede kans op een basisplaats op het WK.

Stel je de selectie van de Oranjevrouwen voor als een potje voetbal op het schoolplein. Bondscoach Andries Jonker wint met pispoten en mag als eerste een speelster kiezen, uit alle voetbalsters die Nederland rijk is. Grote kans dat hij dan kiest voor Vivianne Miedema (26), boven elke andere optie denkbaar.

Precies daar zit de crux voor de WK-selectie die hij in zijn hoofd al aan het boetseren is en waarover hij deze anderhalve week op Malta verder prakkiseert. Miedema mist het eindtoernooi in Nieuw-Zeeland en Australië na het scheuren van haar voorste kruisband van haar linkerknie in een wedstrijd van Arsenal in december. Hoe vang je haar gemis op? Hoe vervang je iemand die een doelpuntengemiddelde van 0,83 treffers per interland heeft? Die op 26-jarige leeftijd al tegen de grens van honderd interlanddoelpunten schuurt, met 93 treffers in 115 wedstrijden?

Volledig scherm Bondscoach Andries Jonker. © ANP

Dat gáát helemaal niet, beseft ook bondscoach Jonker. ,,Het is doodzonde dat je een speelster die op mondiaal niveau het verschil maakt, niet tot je beschikking hebt. Dat enorm hoge doelpuntenmoyenne leveren we in. Daar kan ik me druk om maken, maar liever ga ik over tot de orde van de dag. Anderen zullen het moeten invullen.”

Anderen, dus. Concreet heeft Jonker met Fenna Kalma (23, FC Twente), Lineth Beerensteyn (26, Juventus), Romée Leuchter (22, Ajax) en Katja Snoeijs (26, Everton) vier opties voor de spitspositie, creatieve variaties daargelaten. Kalma en Beerensteyn lijken de grootste kanshebbers.

Volledig scherm Lieke Martens © Pro Shots / Remko Kool

Fenna Kalma

Kalma kreeg vanavond tegen Oostenrijk op het eiland Gozo, behorend bij Malta, de kans in de punt. Beerensteyn verving haar een kwartier voor tijd. Hoewel Kalma als een behoorlijk aanspeelpunt fungeerde, lukte het verder niet om veel klaar te spelen. Zoals Oranje sowieso weinig creëerde. Haar compagnon aan de linkerzijde, Lieke Martens, schoot de Leeuwinnen nog op voorsprong. Maar Oostenrijk drong al langer aan en trok de wedstrijd in de slotfase helemaal naar zich toe: 1-2. Om maar aan te geven, dit Oranje heeft doelpunten nódig.

Dat Jonker het met Kalma probeerde, is niet verwonderlijk. Wekelijks schiet ze de eredivisie overhoop. 26 doelpunten en tien assists in, hou je vast, veertien competitiewedstrijden. Voor FC Twente is de eredivisie dit seizoen een speeltuin, met 69 doelpunten voor en slechts twee tegen.

De niveauverschillen tussen de top en de onderkant zijn in de competitie eigenlijk veel te groot, waardoor Twente vrijwel wekelijks ruime uitslagen neerzet. Om Kalma écht goed te kunnen beoordelen, zou ze eigenlijk naar het buitenland moeten gaan. Ze is immers ook ‘al’ 23 jaar, een leeftijd waarop Miedema al een mondiale topper was.

Tegelijkertijd heeft ze wel dat neusje voor doelpunten, dat we kennen van Miedema. Daarmee lijkt ze een streepje voor te hebben op Beerensteyn, die veel ervarener is (86 interlands en 21 doelpunten) maar op haar sterkst is aan de zijkant of in een tweespitsensysteem, als ze diepte op kan zoeken met haar snelheid.

Het vervangen van Miedema: het is zo’n vraagstuk waarmee Jonker op Malta aan de slag is. Al weet hij ook wel: de topscorer aller tijden en een leider van het elftal vervangen is goed beschouwd helemaal niet mogelijk.

Andries Jonker kritisch Bondscoach Andries Jonker zag Oranje een uur spelen zoals hij dat wilde, maar na enkele wissels was het gedaan. ,,Het was 60 minuten lang letterlijk oranje boven. We speelden het spel dat we voor ogen hadden”, zei Jonker. ,,We wilden Oostenrijk afjagen waar dat kon, heel graag goed positiespel spelen en doorkomen over de zijkanten. Dat hebben we op heel veel momenten goed gedaan. We hadden wel meer kansen moeten benutten.” ,,De verhouding balbezit was 70-30 of zelfs 75-25. We creëerden vier, vijf kansen. Maar na de drie wissels na een uur spelen werd het balbezit fiftyfifty”, aldus Jonker. ,,De speelsters die erin kwamen, lieten niet het niveau zien dat ze op trainingen wel halen. Daar toonden ze lef, moed en vertrouwen. Maar dat moet je ook in het oranje shirt laten zien, of in dit geval in ons witte shirt. Het waren nu heel veel balletjes breed en terug. Dan kom je op dit veld in de problemen.” Esmee Brugts Jonker was wel te spreken over het optreden van Esmee Brugts. De linksbuiten van PSV stond in Oranje als linksback opgesteld. Brugts werd na een uur gewisseld voor Lynn Wilms. Volledig scherm Esmee Brugts © Pro Shots / Remko Kool ,,Esmee is verdedigend niet getest, omdat wij de bovenliggende partij waren. Ze had in aanvallend opzicht een paar uitstekende momenten op de linkerkant, die mij het gevoel geven dat hier muziek in zit. Als Esmee deze rol goed invult, zijn er niet veel spelers die opbouwend en aanvallend beter zijn op die positie.” Sherida Spitse blijft de aanvoerder, zo liet Jonker weten. Daniëlle van de Donk is de tweede captain, Jackie Groenen de derde.