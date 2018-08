Gemengde gevoelens bij Toornstra: Dat laatste kwartier blijft toch hangen

,,Er was ruim zeventig minuten lang niets aan de hand", vond Toornstra, maker van twee goals. ,,We speelden heel goed en kwamen terecht op een 0-4 voorsprong. Daarna gaan we het een beetje overdrijven, worden we slordig."



Heerenveen, verder machteloos, scoorde drie keer binnen twintig minuten. ,,Dat mag gewoon niet. Het is jammer dat dit waarschijnlijk toch een beetje blijft hangen de komende dagen", baalde Toornsta. ,,Maar al met al hebben we goed gespeeld, al doet de uitslag anders vermoeden. We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Dat laatste kwartier moeten we maar snel vergeten."