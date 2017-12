Gemeente verbiedt PSV de kachel aan te zetten

In de thuiswedstrijd tegen FC Twente brandden de kachels voor het eerst niet en klaagden de toeschouwers al over de kou. Daarna brandde tegen Sparta een deel van de verwarmingen, maar zaten ook veel mensen op de tribune in de kou. PSV weet nog niet wanneer de problemen opgelost zijn. Het is uitgesloten dat dat voor de winterstop het geval is en dus zitten de toeschouwers ook volgende week woensdag en zaterdag, als PSV tegen respectievelijk VVV (bekerduel) en Vitesse speelt, in de kou.