Geloof zit eerste Urker prof Ras niet in de weg: ‘Haal doordeweeks wel in’

Door Wouter Foppen



Het is een doodgewone dinsdagavond, eentje waarop Jan Ras niet veel te doen heeft. Hij is terug van de training in Friesland en hoort dat zijn vrienden een oefenduel met elkaar spelen. Urk 1 tegen Urk 2, hij gaat even lekker kijken. Het wordt echter een avond van het besef, want eenmaal op sportpark De Vormt blijkt zijn status veranderd. Kleine jongens spreken hem aan als ‘die voetballer van Heerenveen’. Hij is ineens een voorbeeld geworden.