‘Geloof niet dat we met een ander middenveld beter hadden gespeeld’

Luuk de Jong redder in nood: ‘Ik weet wat mijn rol is bij Oranje’

10 oktober Luuk de Jong scoorde dit seizoen nog niet in zijn eerste zeven duels voor Sevilla, maar was vanavond de grote redder voor Oranje. De 29-jarige spits maakte als invaller in de 91ste minuut de bevrijdende 2-1 voor het Nederlands elftal in de 3-1 zege op Noord-Ierland. ,,Ik weet wat mijn rol is bij Oranje en ben blij dat het vanavond zo uitpakt.”