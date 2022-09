Gehavend AZ stuit op NEC-doelman Jasper Cillessen en laat eerste punten liggen

NEC kwam in Alkmaar na rust op voorsprong door verdediger Ivan Márquez. De Spanjaard kopte een corner fraai binnen achter AZ-doelman Hobie Verhulst en noteerde daarmee direct de eerste profgoal uit zijn carrière. Het doelpunt was ook feitelijk het eerste doelgevaar dat de Nijmegenaren creëerden.

Het antwoord van AZ kwam snel via Jens Odgaard die NEC-doelman Jasper Cillessen verraste met een hard schot van afstand. De thuisploeg schok er van wakker, kende daarna een opleving en reeg plots de kansen aaneen. Telkens stond Oranje-doelman Cillessen - toch goed in vorm - in de weg of ontbrak het aan een goede afronding op enkele meters voor het doel.

Volledig scherm Jasper Cillessen houdt ook Yukinari Sugawara van het scoren. © ANP

Lijst van blessures

AZ begon gehavend aan het duel met NEC. Spits Vangelis Pavlidis die zich afgelopen zondag blesseerde tijdens het duel tegen Cambuur is waarschijnlijk voor lange tijd niet beschikbaar en daar kwam de blessure van aanvoerder Bruno Martins Indi nog bij. Ze worden opgeteld bij de al langdurige blessures van (potentiële) basisspelers als Riechedly Bazoer, Jesper Karlsson en Zinho Vanheusden en vormen mogelijk een probleem voor de vele wedstrijden die de Alkmaarders de komende weken spelen.

Mede door de blessures begon AZ met drie tieners in de basis en vielen er later nog twee in. Naast de gebruikelijke Milos Kerkez (18) en Myron van Brederode (19) maakte de achttienjarige Maxim Dekker zijn basisdebuut waarmee AZ de naam als opleidingsclub weer eer aan doet. Dekker speelde achterin naast Sam Beukema zo goed als foutloos.

Volledig scherm Ivan Márquez (l) is de gevierde man bij NEC na zijn openingstreffer. © ANP

Pavlidis was de spits waar AZ dit seizoen op kan bouwen, want hij was flink op schot in zowel de eredivisie als de voorronde van de Conference League. De Alkmaarders probeerden vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een vervanger te halen, maar die pogingen bleken vruchteloos. Het verlies van Pavlidis zal de komende weken voelbaar zijn in Alkmaar. Mét de Griek in een prominente rol startte AZ het seizoen buitengewoon goed.

Maar zonder Pavlidis stond Jens Odgaard, deze zomer niet eens als pure spits naar Alkmaar gehaald, tegen NEC centraal in de voorhoede. Met zijn eerste goal in AZ-dienst liet de Deen, die deze zomer werd overgenomen van Sassuolo, zich gelden.

Druk programma

AZ heeft nu evenveel punten als Feyenoord en moet Ajax en PSV voor laten gaan. Er wacht de ploeg de komende tijd met ook Europacupverplichtingen een zwaar programma. Donderdag speelt het in Slowakije tegen FC Dnipro voor de Conference League. De eerste wedstrijd van vijf duels in veertien dagen. Het is voor trainer Pascal Jansen te hopen dat hij dan weer over de nodige spelers kan beschikken.

