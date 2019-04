Geen woede, wel wijzigingen bij Dick Advocaat

Kan Vitesse koploper Ajax in Johan Cruijff Arena pijn doen?

8:07 • Eerder dit seizoen won Ajax met 0-4 in de GelreDome. De doelpunten kwamen op 2 september 2018 op naam van Klaas-Jan Huntelaar (2), Hakim Ziyech en Dušan Tadic. • De grootste thuisoverwinning van Ajax op Vitesse is nog altijd de 12-1 van 19 mei 1972. Het was de eerste eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Amsterdam en geldt nog steeds als de grootste overwinning in de eredivisiehistorie. • Vitesse (3) en FC Utrecht (3) zijn de enige clubs die in de laatste 10 eredivisie-seizoenen minimaal drie overwinningen boekten in uitwedstrijden bij Ajax. Uitgerekend die twee teams ontvangt de koploper nog in de Johan Cruijff Arena.