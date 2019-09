Geen twijfels bij Koeman over De Ligt: ‘Bij mij speelt hij gewoon’

Matthijs de Ligt speelt vrijdag in Hamburg gewoon naast Virgil van Dijk in de as van de defensie van Oranje. De verdediger is bij Juventus haperend begonnen aan het seizoen, maar Ronald Koeman maakt zich geen zorgen. De bondscoach is niet geschrokken van de aanpassingsproblemen van het talent.

,,Wat is schrikken?’’, zegt Koeman. ,,Matthijs speelde de eerste wedstrijd voor Juve al niet. Hij had dit weekeinde een slecht moment bij de goal van Lozano. Hij oogde niet zoals we graag willen zien, dat klopt. Ik heb na de lunch al even met hem gezeten. We doen soms makkelijk over veranderingen. Ik kan de krantenknipsels laten zien van mijn debuut. 2-0 verloren met Barca en ze schreven ‘wat hebben we nou toch gekocht’. Ik had hem zelf rechts in de as gezet en Bonucci links. Die heeft veel meer ervaring. Ik probeer al mijn spelers vertrouwen te geven. De situatie verandert niet. De Ligt speelt gewoon en rechts in het centrum. Het is duidelijk dat hij aanpassingsproblemen heeft. Dat kost tijd.’’

Van Dijk

Virgil van Dijk komt met een ander gevoel binnen bij Oranje. De verdediger van Liverpool wordt overladen met complimenten en is verkozen tot Europees speler van het jaar. ,,Ik heb een diepe buiging gemaakt en toen moest hij lachen,’’ zegt Koeman.



Frenkie de Jong is gestart als basisspeler. ,,Hij speelt anders dan bij Ajax’’, zegt Koeman. ,,Sergio Busquets speelt heel zijn leven al op de plek van De Jong. Dan kom je niet even binnen met jij daar en ik hier. Dat vergt aanpassingen. Maar hij speelt wel, dat is goed. En bij mij speelt hij anders.’’

Duitsland niet cruciaal

Koeman ziet Duitsland uit als een belangrijke wedstrijd, maar de wedstrijd in Hamburg is volgens de bondscoach niet cruciaal in de kwalificatie voor het EK. ,,Duitsland is in mijn ogen geen sleutelwedstrijd’’, zegt Koeman. ,,Alles wat we vrijdag halen, maakt het vervolg makkelijker. We moeten die andere wedstrijden winnen en beter zijn dan Noord-Ierland in de onderlinge wedstrijden. Duitsland uit is niet cruciaal. Duitsland kan van Noord-Ierland verliezen? Dat kan. Maar ik vind het niet cruciaal vrijdag in Hamburg. Duitsland is goed. Zonder Sané, maar ze hebben meer geweldige aanvallers. Ze hebben positiewisselingen, veel snelheid. Ze spelen met drie verdedigers. We verloren thuis van ze. We moeten het beter doen dan die eerste helft. Maar het ligt dichtbij elkaar en dat is een compliment voor Nederland.’’

Absenties

De absenties van enkele spelers brengt Koeman niet van zijn stuk. ,,Ik zag het afhaken van Stefan de Vrij wel aankomen. Hij viel al in de warming-up van de eerste wedstrijd uit. Steven Bergwijn speelde gewoon tegen RKC, maar kreeg toch weer last. Ik heb Van Bommel nog gebeld en Bergwijn zelf ook zondagavond laat. Van Donny van de Beek wisten we natuurlijk al langer dat hij niet kon spelen. We hebben behoefte aan fitte spelers.”

Koeman verklaart ook waarom hij gekozen heeft voor Joël Veltman en Justin Kluivert. ,,Ik heb Veltman geselecteerd omdat hij na Dumfries ook rechtsback kan spelen en Tete speelde te weinig. Kluivert speelt voldoende. Hij kan links en rechts spelen. Stengs van AZ is nog niet toe aan het Nederlands elftal. Hij wordt fysiek sterker, hij heeft veel gevoel aan de bal, maar qua intensiteit moet het beter. Maar we houden rekening met hem voor de toekomst. Donyell Malen is de enige speler van buiten de groep die er bij is. Hij laat zien dat de keuze terecht is.’’