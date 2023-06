Geen finale Nations League voor Oranje: Kroatië is na verlenging een maat te groot

Wie woensdagavond op een lui en zomers oefenpotje had gerekend, wordt in de Kuip 120 minuten lang meegezogen in een heerlijke interland. Het kabaal, de intensiteit van het spel, de goals, de spanning: geen seconde verveelt het halve finaleduel in het toernooi om de Nations League tussen Nederland en Kroatië. Oranje sleept er weliswaar knap een verlenging uit, de 2-4 nederlaag tegen de nummer drie van het WK in Qatar is uiteindelijk terecht. Het Nederlands elftal moet het komende zondagmiddag in Enschede doen met een troostfinale om het brons. Een frustrerend vooruitzicht na een lang en zwaar clubseizoen, maar ook een logisch gevolg van het spelbeeld in Rotterdam. Opnieuw blijkt de echte Europese top te hoog gegrepen voor dit Nederlands elftal.



Voor de tweede keer in drie interlands loopt bondscoach Ronald Koeman tegen een nederlaag aan, na de kansloze 4-0 tegen Frankrijk in maart, ten teken dat zijn tweede ambtstermijn ronduit moeizaam begonnen is - en voorlopig omgeven wordt door kopzorgen.

Zinderend slotoffensief

De derde Kroatische goal van invaller Bruno Petkovic valt weliswaar laat, de bezoekers zijn lange tijd domweg de betere in de Kuip. Een zinderend slotoffensief van Oranje leidt dankzij invaller Noa Lang nog wel tot de gelijkmaker, maar het blijkt uiteindelijk niet genoeg. Moegestreden storten de Nederlandse spelers na dik 120 minuten voetbal ter aarde, niet lang nadat Luka Modric uit een strafschop ook nog 2-4 heeft gemaakt.



In alles onderstreept het decor in de Kuip woensdagavond dat het hier geen doorsnee oefenwedstrijd betreft, maar een rechtstreeks gevecht om een finale. Vele duizenden Kroaten zorgen voor een broeierige voetbalsfeer zoals je die zelden ziet bij interlands, dicht opeengepakt aan de zuidwestelijke kant van het Rotterdamse stadion.

Ook de wedstrijd zelf is intens. Het spel is lang niet altijd verheffend, maar wel van een serieus internationaal niveau, met 22 topspelers die strijden voor iedere meter. Tekenend in dat opzicht is de moeite die Xavi Simons bij Oranje heeft om aan te haken. Hij is niet de enige, maar de misschien wel beste speler van de eredivisie heeft het ronduit moeilijk als linksbuiten, afgetroefd door de fysiek sterke Kroaten, en na ruim een uur spelen gewisseld door Koeman.

Volledig scherm Luka Modric zorgde voor de beslissing: 2-4. © REUTERS

Maar ook puur technisch is de nummer drie van het WK in Qatar de betere in de Kuip. Oranje komt in de eerste helft weliswaar op voorsprong door een fraaie teamgoal van Donyell Malen, het betere spel is in veel opzichten voor Kroatië. Dik verdiend is na 72 minuten dan ook de 2-1 van Mario Pasalic, die van dichtbij binnen tikt uit een lage voorzet vanaf links. Een doelpunt dat feilloos past in het spelbeeld - en dat Oranje even lijkt te breken in de Kuip, het stadion waar het al ruim twintig jaar geen wedstrijd meer had verloren.



Vreemd is die krachtsverhouding niet per se. Koeman kiest gericht voor een opgefrist elftal, in sommige gevallen uit nood geboren, waarbij iedere linie feitelijk voor het eerst samenspeelt, en met aanvoerder Virgil van Dijk als enige dertiger aan de aftrap. Kroatië stelt daar een sterk en meer ervaren collectief tegenover, uiteraard met Modric als grote regisseur.

Flits van klasse

Alleen al diens weergaloze pass kort na rust, met buitenkant voet in de diepte, uitmondend in een schot van spits Andrej Kramaric dat nét naast het doel zeilt. Een paar minuten later is het alsnog gelijk. Spits Cody Gakpo verslikt zich bij het meeverdedigen totaal onnodig in Modric en houdt de middenvelder vast, waarop scheidsrechter Istvan Kovacs naar de stip wijst. Kramaric schiet raak: 1-1.

Daarvóór heeft Oranje feitelijk maar één keer een flits van klasse getoond, na 34 minuten spelen. Na een korte combinatie op links is het Nathan Aké die de bal snel inspeelt op Mats Wieffer, die alleen maar open hoeft te draaien om Malen te bereiken. De rechtsbuiten krijgt veel tijd en ruimte, hoeft de bal alleen maar goed te leggen en schiet diagonaal raak: 1-0.

Volledig scherm Kroatië viert feest, Oranje baalt. © Pim Ras Fotografie

Het is een doelpunt dat in de eerste helft min of meer op zichzelf staat. Kroatië is dan al de betere ploeg, Oranje geregeld ver terugdringend voor het eigen doel. Kansen zijn aan beide kanten lange tijd niet heel talrijk, maar de zinderende slotfase maakt veel goed. Oranje ontketent een meeslepend wanhoopsoffensief van alles of niets, met ook keeper Justin Bijlow mee naar voren. Eerst missen Gakpo en Aké, maar in de 96ste minuut is het dankzij invaller Lang alsnog raak: 2-2.

Koeman brult het uit van vreugde, Oranje tracht zich nog één keer op te richten, maar in de verlenging is de nederlaag alsnog een feit: 2-4.

Bekijk hieronder de beelden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eindstanden Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.