Geen duels profs met amateurs: ‘Voetballers als Sneijder zie je niet elke dag in Mill’

Column De VAR maakt elke non-discussie over ‘de vrijheid van meningsui­ting’ overbodig

8 juli In deze coronatijden mist columnist Sjoerd Mossou het gezeik en gezanik over de videoscheidsrechter. ,,De VAR is het smeermiddel aan onze stamtafels, de bijzaak om lekker tegenaan te pissen, de stressbal waar je eindeloos in kunt knijpen.‘’