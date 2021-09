Geen crisis bij AZ, maar club wel in zwaar weer: ‘We mogen dit niet accepteren’

Met een zeventiende plaats op de ranglijst en drie nederlagen in vier wedstrijden draait AZ bepaald nog niet goed. Trainer Pascal Jansen spreekt van ‘zwaar weer’ en een ‘nieuwe fase’ waarin hij met zijn ploeg is beland. ,,Het mag hier dan nooit echt crisis zijn, achter de schermen zijn we heel erg kritisch naar elkaar. En terecht ook want het zou slecht zijn als we dit accepteren.”

Door Nik Kok



Jansen nam het vorig jaar december over bij AZ na het ontslag van Arne Slot en had het niet eerder zo moeilijk bij de club. ,,Maar ik wil het uiterste uit deze selectie halen en die druk leg ik ook mezelf op, daar is geen externe druk voor nodig. De onvrede binnen de selectie valt wat dat betreft nog mee maar we zien met z’n allen dat er toch een bepaalde vorm van urgentie is.”

Jansen wordt deze weken volgens eigen zeggen vaak geconfronteerd met het vorige seizoen waarin AZ in de beginfase van de competitie ook veel punten verspeelde. ,,De stroefheid is wel een parallel maar de spelersgroep is toch anders. Er zijn vijf sterkhouders vertrokken. En alle wedstrijden hebben een eigen verhaal. Tegen RKC was het ondermaats. Daarna werd het al beter. Ik ben van het glas dat halfvol is. Ik zie nog steeds prima signalen en we trainen goed. Toch mag je meer van ons verlangen.”

AZ verloor zondag van Heracles Almelo door een vrije trap van Rai Vloet in blessuretijd.

Zo vindt Jansen dat zijn team dan wel schitterende goals tegen krijgt - zoals de winnende treffer van Heraclied Rai Vloet – maar dat die momenten in de fase daarvoor voorkomen kunnen worden. ,,In Almelo hadden we natuurlijk met 2-2 van het veld moet stappen. Die vrije trap van Vloet was mooi en niet te houden maar we hadden die vrije trap nooit weg moeten geven.”

Switchen naar een ander tactisch systeem of rigoureuze wijzigingen in zijn basiself doorvoeren gaat Jansen ondanks de povere resultaten momenteel nog niet doen. ,,We speelden een oefenwedstrijd tegen Ajax in een 3-5-2 systeem en dat houd ik in mijn achterhoofd.” Gebruik maken van de zomeraanwinst Sam Beukema zit er ook nog niet in, ondanks de roep van AZ-supporters. ,,Het is heel mooi voor Sam dat hij zo populair is bij de fans maar we beschikken over veel centrale verdedigers. Ik zeg wel tegen hem dat hij er alles aan moet doen om klaar te zijn als hij wel de kans krijgt.”

Donderdag speelt AZ in Enschede tegen FC Twente. De club kan dan een negatief clubrecord evenaren. In seizoen 1986/1987 verloor AZ voor het laatste vier van de eerste vijf wedstrijden van het seizoen.