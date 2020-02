Geels: Het is te hopen dat de eredivisie heel blijft

Wordt het een makkelijk potje voor Ajax of gaat het geplaagde PSV er met een zege vandoor?

,,Het wordt een makkie voor Ajax. Dat is wel duidelijk. Op dit moment speelt PSV gewoon geen goed voetbal, dat is jammer. Ajax presteert ook niet fantastisch, maar is denk ik wel duidelijk de betere ploeg.’’

PSV won in 2020 nog geen wedstrijd, Ajax verloor drie van de laatste vijf duels. Welke ploeg heeft de grootste problemen?

,,PSV staat er niet goed voor. De club kan veel problemen gaan krijgen als het nu zo'n achterstand opbouwt. Het is te hopen dat ze zondag een goed resultaat kunnen boeken en de weg omhoog weer kunnen inzetten. De eredivisie moet heel blijven, want Ajax loopt nu weg bij de concurrentie.’’

Welke speler beslist de topper?

,,Dat is moeilijk om te zeggen, want bij beide ploegen is er niemand in topvorm. De spelers zullen het samen moeten doen in plaats van gokken op het individu.’’

Voor wie bent u komend weekend?

,,Door mijn jaren bij Ajax ben ik een echte Ajacied geworden. Ik hoop dan ook dat Ajax komende zondag wint en een grote stap richting de landstitel zet. Maar het is niet zo dat ik zit te juichen voor de tv, haha. Uiteraard ga ik kijken, ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt met twee ploegen die voor de overwinning gaan.’’