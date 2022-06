Gedrag Overmars was al bekend bij vrouwenteam Ajax: ‘Er was een angst om het te melden, want dan lig je eruit’

Bij Ajax begon hij in 2012 als directeur. In de vierdelige documentaire Op weg naar de Top van Mildred Roethof bespreekt Daphne Koster de periode tussen 2012 en 2017, toen zij bij Ajax speelde. Hoewel de vrouwelijke speelsters het niet in detail bespraken, deden al verhalen de ronde over de berichtjes die Overmars stuurde.

‘Wat doen die vrouwen hier?’

Koster zegt niet of zij zelf, of andere voetbalsters, ongepaste berichten ontvingen. Wel legt ze uit waarom zij niet aan de bel trok. “Je zegt er niets over omdat je weet, het is toch de td (technisch directeur - red.) en je kunt het niet hardmaken, het zijn verhalen (...) Je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen: ‘wat doen die vrouwen hier?’ Dan weet je ook wel: als je dit gaat aankaarten, dan is het makkelijkste dat jij er uit gaat (...) Er is een angst om het te melden, want dan lig je eruit. Dat zorgt er voor dat zoiets kan gedijen in een organisatie.”



Dat Koster – momenteel manager vrouwenvoetbal bij Ajax – zich zo expliciet uitspreekt is opvallend, aangezien de club de afgelopen maanden slechts summiere informatie gaf over de kwestie. Vorige maand werd bekend dat het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar de zaak-Overmars vertraagd wordt, omdat Ajax nauwelijks bereid is om mee te werken, vrouwen zich niet melden en Overmars evenmin wil praten.