Gebroken Ayoub: Echt alles gaat door me heen

Pas in de 90ste minuut verloor Ayoub naar eigen zeggen het geloof in weer zo’n indrukwekkende comeback in de play-offs. ,,Toen besefte ik me maar al te goed dat dit mijn laatste minuten in dit shirt waren. Dat speelt gewoon in je hoofd, in je hart”, aldus Ayoub, die ook trots is. ,,Het was een prachtig seizoen. Wat we met deze club hebben bereikt – na een heel moeilijke periode in de winter – daar ben ik zo blij om. Ik gun het de stafleden, waar iedereen heel negatief over was in de winter, echt van harte dat het ze toch is gelukt om een ploeg neer te zetten die het seizoen goed heeft afgemaakt ondanks de hectiek. Ik ben toch trots. Op alles.”