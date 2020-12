Geblesseerde Robben met Bayern-handschoenen bij FC Groningen-RKC

Ajax mist thuisvoor­deel in januari-top­pers, wel publiek bij Klassieker in de Kuip?

10 december Dat de eredivisieclubs het voorlopig nog zonder publiek moeten doen, is vooral nadelig voor Ajax. De Amsterdammers spelen in januari thuis tegen PSV en Feyenoord en missen in die toppers de steun van de eigen aanhang. Feyenoord mag wel blijven hopen op een gevulde Kuip als Ajax op bezoek komt. De Klassieker in Rotterdam staat pas voor 9 mei op de rol.