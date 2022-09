Geblesseerde Bruno Martins Indi haakt af bij Oranje

PSV en technisch directeur John de Jong per direct uit elkaar vanwege ‘vertrou­wens­breuk’

PSV en John de Jong hebben de doorlopende arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, zo maakt de club vanavond bekend. De Eindhovenaren melden dat er bij de Raad van Commissarissen ,,onvoldoende basis was ontstaan voor continuering van de samenwerking” met de technisch directeur. De 45-jarige De Jong verlengde in mei vorig jaar zijn contract nog tot de zomer van 2024.

16 september