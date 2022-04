Gakpo kan na reserverol starten tegen Leicester City: ‘Moet ook naar medisch team luisteren’

Er was nogal wat te doen om de reservebeurt van Gakpo tegen FC Twente. Dat de beste aanvaller van PSV niet kon starten, maar na rust wél in kon vallen, wekte discussie op. Gakpo gaf in aanloop naar het duel met Leicester City een inkijkje in de keuze van trainer Roger Schmidt: ,,Je moet ook naar het medisch team luisteren, ik zou 20 minuten kunnen spelen of niet invallen. Maar het liep totaal anders en dus kwam ik erin met de rust. Zo ging het.”