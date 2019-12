GA Eagles hoopt op nieuwe stunt tegen FC Twente

Dinsdagavond staan beide ploegen wederom tegenover elkaar in de Grolsch Veste in de tweede ronde van de KNVB-beker. GA Eagles en FC Twente bekerden al vijf keer eerder in de geschiedenis tegen elkaar. GA Eagles won in 1977 één keer, 2-1 na verlenging. De Tukkers sleepten drie keer een ticket voor de volgende ronde uit het vuur: 1970, 1976 en 2014. Twee keer had FC Twente daarvoor wel een strafschoppenreeks nodig. In september 2000 werd het 2-2 en betrof het een poulewedstrijd.