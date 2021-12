Frustraties bij Slot na puntenverlies Feyenoord: ‘Wij hebben vaak meer kansen nodig dan de tegenstander’

,,We staan 1-0 voor en er is niks aan de hand", zei Feyenoorder Guus Til over de beginfase van de tweede helft. ,,Zij krijgen geen enkele kans en dan krijg je hem via een lange bal tegen. Wij hadden de kansen om onze voorsprong uit te breiden, maar deden dat niet. Dan hoeft hij maar één keer goed te vallen voor hun.”

,,In de eerste helft hadden we het goed voor elkaar en gaven we weinig weg", zei Groningen-trainer Danny Buijs. ,,In de tweede helft ging het minder en kregen zij meer kansen. Het werd overleven, dat hebben we goed gedaan en we hebben wat geluk gehad. Het was billenknijpen in de slotfase, het was tegenhouden en dan kan hij zomaar vallen. Gelukkig is dat niet gebeurd.”