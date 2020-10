Frenkie de Jong: ‘Wij zijn nog niet het beste land in Europa’

Door Mikos Gouka



,,De magie is zeker nog niet verdwenen’’, zegt de speler van FC Barcelona tijdens de persconferentie. ,,We zijn nog niet het beste land van Europa, dat is duidelijk. Daar willen we wel naar toe. Het is nu nog niet zo dat wij zo ver zijn dat wij tegen alle landen dominant kunnen zijn en dat we die wedstrijden winnend afsluiten. Toch zie ik wel een verschil tussen de nederlagen tegen Italië en Mexico. Italië was een lastige wedstrijd, maar dat is ook echt een goede ploeg. Mexico was een oefenwedstrijd, dat is echt anders. We willen in Bosnië al laten zien dat de magie er bij ons zeker nog is.’’