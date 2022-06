Frenkie de Jong: ‘Soms is het wel goed om de scheids onder druk te zetten’

De tweede helft ging al spectaculair van start met drie goals in vijf minuten, maar ook in de slotfase gebeurde er nog van alles. ,,Er gebeurde heel veel, zeker in de tweede helft. De eerste helft hadden we veel de bal, maar daar deden we weinig mee. Na die 0-2 schrokken we wel even wakker, maar we maken het snel goed. We toverden snel ergens de spirit vandaan. Dat leverde al snel de 2-2 op. Die goals kwamen heel snel achter elkaar. Dat gaf een boost en toen dacht ik dat we nog gingen winnen", zei Davy Klaassen, die kort na de 0-2 van Piotr Zielinski voor de aansluitingstreffer zorgde namens Oranje.

Frenkie de Jong was kritisch op het spel van Oranje, maar wilde niet over een waardeloze avond spreken. ,,Het is hartstikke goed dat we terugkomen van een 0-2 achterstand, maar ik vind dat we altijd moeten winnen van Polen, zeker thuis. Zij kregen niet echt kansen, maar hun twee pogingen gaan er allebei in. We waren niet echt goed in de eerste helft. Vaak slordig, niet de goede keuzes aan de bal. Zij maakten het een stuk kleiner dan Belgie. Dat hadden we ook wel verwacht en dat is ook prima. Het is aan ons om dan in hoger tempo te spelen en het Polen moeilijk te maken", zei De Jong, die na een kwartier een harde schop tegen zijn enkel kreeg. ,,Ja, ik schrok wel even, maar het viel gelukkig mee. De scheidsrechter was erg warrig. Hij had het niet echt vanavond, kan een keer gebeuren natuurlijk, maar dat zorgde wel voor een rommelige tweede helft. Op het einde gaf hij ons nog wel een strafschop, dus dat we veel tegen hem praatten was misschien wel goed. Een waardeloze avond was het zeker niet voor ons. Zo'n wedstrijd richting het WK is ook wel handig, dan weten we dat we er nog niet zijn.”