Fred Bischot, het eerste slachtoffer van supportersgeweld: ‘Met ME-busjes de stad uit’

Het is vandaag precies 41 jaar geleden dat Fred Bischot een mes langs zijn oor hoorde suizen. Mister Telstar was ermee het eerste slachtoffer van supportersgeweld in Nederland.

Door Nik Kok

Bij Fred Bischot (71) thuis in Heemskerk komt het stoom 41 jaar later nog uit de oren. Dat stanleymes van ‘die imbeciel’ suisde zo langs z’n oor. ,,En daarna stak het in de grond. Natrillend. Ik zie het nog zo voor me. Een paar centimeter meer naar rechts en ik was er niet meer geweest.” Maar vanavond geeft hij weer voetbaltraining. ,,En dan sta ik weer lekker op het veld met die jongens. Dat is wel weer lekker na die coronatijd.”

Met het mes-incident zal hij wel worden geconfronteerd worden tot zijn dood, zo denkt hij inmiddels wel. Daarvoor en ook erna was hij ook een verdienstelijke eredivisiespeler bij Telstar dus en FC Amsterdam en Go Ahead Eagles. Een linksback die tegenstanders graag door de benen speelde. Zoals Hans Kraay junior in een wedstrijd tegen RKC. ,,Vlak voor de dug-out. Iedereen lachen in die dug-out natuurlijk. Kwam die Kraay als een bezetene achter me aan.”

Pandemonium

Op die warme junidag in 1979 gaat het tussen Telstar en Groningen om een plek in de eredivisie. ,,Maar wij waren niet meer het grote Telstar”, weet Bischot nog. ,,Een paar jaar daarvoor waren we nog een stabiele eredivisieclub. Eigenlijk werd het elk jaar minder. Die nacompetitie bereikten we omdat we een periode wonnen. En in de eerste ronde versloegen we nog Willem II.” En toen dus het sterke Groningen dat in het eigen Oosterpark al snel met 2-0 voorkwam. ,,Er was in feite niks aan de hand”, zegt Bischot. ,,Vooral voor Groningen niet, die stonden nota bene voor. Alleen die Eddy Bakker had ik een paar keer uitgespeeld. Misschien vonden ze dat niet leuk.”

Wat na het mes-incident volgde was een pandemonium zonder weerga. ,,Natuurlijk weigerde ik verder te spelen. Dat zei ik ook tegen scheidsrechter Bep Thomas.” Omdat de wedstrijd gestaakt werd, moesten de elfduizend supporters naar huis. Die weigerden dat en hadden het voorzien op de Telstar-spelers. ,,Met ME-busjes werden we de stad uitgereden. Die busjes werden bekogeld. Dat was vreselijk om mee te maken. We schudden die hele bus door.”

Bischot is die dagen voorpaginanieuws als het eerste Nederlandse slachtoffer van supportersgeweld. ,,Kwam er fotografen bij de deur. Of ik even naar de camera wilde lachen. Of hij niet even kon opsodemieteren, zei ik hem.” Het is een voetbalherinnering die is verankerd in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Er werd zelfs een documentaire over gemaakt. ,,Hoorde ik er een paar van Groningen zeggen dat het om een aardappelmesje zou gaan. Of dat het een paar meter langs m’n hoofd zou zijn gegaan. Die zijn zeker gefrustreerd dat het zo is gelopen zeker.” Groningen-voorzitter Renze de Vries maakt het een paar dagen later namens de club nog wel goed met Bischot. ,,Ik kreeg na die wedstrijd, tien dagen erna, een taart van de club. Zonder mes zeiden ze erbij. Dat leek ze niet verstandig.” Dader Jacob Ritsema werd dagen later pas ingerekend.