Fraser snapt Van Hanegem steeds beter: ‘Spelers bepalen hoe goed jij bent als trainer’

Door Dennis van Bergen



De ochtendtraining van Sparta zit er al een poosje op in de Spaanse regio Murcia, als de noppen van coach Henk Fraser nog altijd stevig in het gras staan gedrukt. Een liefhebber is hij tenslotte. Zo’n man die voetbal eet, slaapt en drinkt. Nooit weg is het, vindt hij, om een training van Waasland-Beveren mee te pikken. En bovendien: Een straf is het allesbehalve om te vertoeven in de Pinatar Arena. Zo’n domein waar de velden strak gemaaid zijn, de zon overuren maakt, en de trainers en spelers baden in luxe. ,,Het lijkt me wel wat, ja, trainer zijn in het buitenland”, zegt Fraser. Lachend: ,,Misschien komt er ooit wel een Spaanse club die onder de indruk is van mijn statistieken.”