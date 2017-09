Fraser: Pijntjes vooral 'in het koppie' bij Vitesse

Braafheid en Bahebeck twijfelgevallen bij FC Utrecht

15:49 Het is nog onzeker of Edson Braafheid en Jean-Christophe Bahebeck zondag met FC Utrecht kunnen aantreden tegen Vitesse. Braafheid is al een paar dagen ziek, Bahebeck niet helemaal fit. De Fransman trainde vandaag wel mee, maar miste eerder in de week enkele trainingen.