Frankrijk - Nederland door de lens van fotograaf Pim Ras

Koeman: Frenkie de Jong is er aan toe

9 september Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Frenkie de Jong klaar is voor een basisplaats bij Oranje. ,,Hij is er wel aan toe", zei hij vlak voor het duel met Frankrijk voor de camera van de NOS. ,,De ene bondscoach wacht nog even, de ander stelt hem op. Ik heb voor hem gekozen."