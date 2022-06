Frankrijk houdt Oranje Onder 17 van derde Europese titel op rij af

Het Nederlands elftal voor spelers tot 17 jaar is er niet in geslaagd voor de derde keer op rij Europees kampioen te worden. In de finale in het Israëlische Netanya was Frankrijk met 2-1 te sterk. De zege voor de Fransen, die Nederland na de titels van 2018 en 2019 onttroonden, was verdiend. In de groepsfase had Oranje nog met 3-1 gewonnen van de Fransen.