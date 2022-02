Frankrijk geeft Mark Parsons huiswerk mee: Oranje grijpt naast eindzege Tournoi de France

Het is de Oranjevrouwen niet gelukt om het Tournoi de France te winnen. Thuisland Frankrijk was in de beslissende wedstrijd van het oefentoernooi met 3-1 te sterk voor de ploeg van Mark Parsons, die voor het eerst een interland als bondscoach verloor. De Franse overmacht in sommige fases van de wedstrijd zal de Engelsman nieuwe hoofdbrekens hebben bezorgd.

Bondscoach Parsons noemde het de grootste wedstrijd onder zijn bewind als bondscoach. Hij stelde een zo sterk mogelijke basiself op en opvallend genoeg kreeg Caitlin Dijkstra – na opnieuw een sterk optreden tegen Finland (3-0) – daarin de voorkeur als rechtsback boven Kerstin Casparij. Nadat de grote namen bij Oranje het verschil tegen Brazilië vorige week niet wisten te maken, het werd 1-1, had Lieke Martens al na enkele minuten dé kans op de openingstreffer. Ze had alle tijd en ruimte, vlak voor het Franse doel, maar schoot hard over.

Daarmee was het direct gedaan met het gevaar van de Oranjevrouwen in de eerste helft. De ploeg van Parsons kreeg geen enkele vat op de snelle en behendige Franse ploeg, die zich gesteund wist door ruim 5000 supporters. Met name de linkerflank werd overlopen en de opbouw was zeer slordig. Uit een strafschop maakte de Franse aanvoerder Wendie Renard de 1-0 en vijf minuten later zorgde Marie-Antoinette Katoto voor de tweede treffer namens Les Bleues.

Volledig scherm Marie-Antoinette Katoto viert haar goal. © AFP

Deze Nederlandse ploeg is nog lastig in te schatten, met het oog op het EK. Een topfavoriet? Nee. Een outsider? Dat zou goed kunnen. Daarom kwam deze krachtmeting op een mooi moment, enkele maanden voor het eindtoernooi in Engeland. Toch werkte deze avond in Le Havre niet bemoedigend. Na rust werd het wat beter, toen de licht geblesseerde Vivianne Miedema was vervangen door Katja Snoeijs en de weifelend spelende Aniek Nouwen naar de kant was gehaald voor Casparij.

Het was tevens het moment dat het hakje zijn intrede deed in het treffen om de toernooiwinst. Vlak na rust hakte Lineth Beerensteyn knap raak, nadat zij tegen Brazilië al zo fraai scoorde met een volley. Maar eerlijk is eerlijk, het hakdoelpunt van Katoto dat de 3-1 betekende, was nog fraaier.

Volledig scherm Oranje viert de goal. © AFP

Met dat kunststukje besloot de 23-jarige Franse spits het Tournoi de France, dat zonder puntenverlies gewonnen werd door het thuisland. Maar dat is niet meer dan een voetnoot in de historie van het vrouwenvoetbal. Belangrijker is het huiswerk en de lessen die Parsons, zijn staf en zijn selectie hebben overgehouden aan een week in Frankrijk.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: