Frank Wormuth een jaar langer bij Heracles

Frank Wormuth (59) is ook volgend seizoen trainer van Heracles. De club heeft de optie in het contract van de Duitse trainer woensdag gelicht.

Het wordt zijn derde seizoen in Almelo, hiervoor werkte de trainer tien jaar bij de Duitse voetbalbond. Daar was hij hoofddocent van de trainersopleiding en bondscoach van Duitsland onder 20 jaar. Na al die jaren borrelde er iets bij hem: „Ik wilde graag nog een keer ergens op het hoogste niveau trainer zijn”, zei hij destijds.

Heracles meldde zich bij hem, Wormuth werd onderworpen aan een uitgebreide sollicitatieprocedure en voldeed aan de eisen van de club. Hij kreeg de baan en volgde trainer John Stegeman op, van wie de club na vier jaar afscheid had genomen. De in Nederland onbekende coach uit Freiburg kwam met zijn eigen spelopvatting, doceerde zijn ploeg over patronen en systemen. En hij trainde harder en vaker dan zijn voorganger.

Lange pauze

Dat ging niet altijd makkelijk en stuitte in het begin nog weleens op weerstand. Twee keer per dag trainen, met een lange pauze tussendoor, werd ook niet door alle spelers gewaardeerd. Maar Wormuth is overtuigend en duidelijk: de ploeg paste zich aan en inmiddels weet de selectie niet beter meer en zijn ze fitter dan ooit.

Dat Wormuth er nog een jaar aan vastplakt in Almelo, is geen verrassing. Bij Heracles kreeg hij de opdracht om met jonge groeibriljanten aan de slag te gaan, zodat ze later doorverkocht kunnen worden. Deze winter maakte de club een grote klapper met de recordverkoop van Lennart Czyborra aan Atalanta Bergamo. Wormuth vindt dat een van de leukste kanten van zijn vak: het beter maken van talenten.

Keerzijde

Dit beleid van de club heeft ook een keerzijde: de resultaten zullen altijd in golfbewegingen gaan. Ups en downs, omdat een speler als Czyborra niet wordt vervangen door een speler van hetzelfde niveau. Je moet altijd opnieuw beginnen en dat brengt mindere periodes met zich mee. Wormuth raakt daardoor niet uit balans. „Dat vind ik geen probleem, dat wist ik toen ik tekende.”